CDA'ers komen bij elkaar in Acht

In woonzorgcentrum Antonius in kerkdorp Acht in Eindhoven-Noord is het zaterdagmiddag 10 maart een drukte van belang. De bewoners van het huis en veel Achtenaren zijn gekomen om te luisteren naar Hugo de Jonge, vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Alhoewel niet iedereen meteen weet wie het is, maar als gezegd wordt dat is de minister met die schoenen dan hoor je 'Oh Ja, die '. Tevens kunnen bewoners kennismaken met de kandidaten van het CDA Eindhoven. Tijdens het wachten speelt duo 'Prettig Weekend' en wordt door de vele vrijwilligers koffie en thee geschonken.

Campagnefilmpje

Remco van Dooren, kandidaat-raadslid van het CDA, woont in Acht en heeft het Antonius benaderd om de minister te ontvangen. Dorien van Kemenade, zorgmanager: ,,Remco heeft gevraagd of ik mee wilde denken over zijn campagnefilmpje, om de verbinding te zoeken tussen oud en jong. Remco is hier vrijwilliger dus die verbinding is er al. We hebben volmondig ja gezegd."

Van Dooren: ,,In het Antonius werken gepassioneerde medewerkers. Er hangt hier een echte huiskamersfeer. Dit positieve verhaal wilde ik aan de minister laten zien".

Van Kemenade vertelt aan de Jonge de drie speerpunten van het Antonius: ,,Als eerste Energie, belangrijk voor de medewerkers, maar ook voor de ouderen. Ten tweede het Positieve, we willen geen nee verkopen. We gaan op zoek naar mogelijkheden. En als laatste Samen, het leven omarmen met z'n allen.

De Jonge bevestigt dat zorg mensenwerk is en dat een enthousiaste leiding zoals in het Antonius belangrijk is. ,,We worden met z'n allen ouder en leven langer wat als gevolg heeft dat we meer zorg nodig hebben. Veel ouderen geven aan eenzaam te zijn. Die eenzaamheid moet aangepakt worden, het zo gaan organiseren dat we omzien naar elkaar en dat kan door een goede samenwerking met de gemeenteraden".

