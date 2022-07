CDA in De Peel: ‘Kabinet belooft tegemoet te komen aan bezwaren boeren tegen stikstofbeleid’

Bewogen boerenpro­test­dag in de regio: ‘We worden neergezet als criminelen’

Het begon in Cuijk met het blokkeren van de rotonde in de Beersebaan, met het dichtzetten van de op- en afritten naar en van de A73 bij Haps en het uiterst langzaam rijden op de provinciale weg tussen Boxmeer en Sint Anthonis om zo de toegang tot de snelweg te blokkeren. Het eindigde maandagavond met boeren in Gennep. Net als in de rest van het land lieten boeren in de regio hun tanden zien. Uit protest tegen de stikstofplannen van politiek Den Haag.

4 juli