CDA: klachtenregen over studentenflat Luna op campus TU Eindhoven

EINDHOVEN - Vooral buitenlandse studenten die in complex Luna op de TU/e Campus wonen, zijn volgens de CDA-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven, het slachtoffer van hoge onkosten en slecht beheer door verhuurder Camelot. Na een ‘regen van klachten’ heeft Miriam Frosi daar zelfs raadsvragen over gesteld.

,,Ik moest 1300 euro betalen voor een lekkage van mijn douche die schade veroorzaakte bij twee studio’s onder mij”, zegt een masterstudent uit India die in het appartementencomplex Luna op de TU/e Campus woont. ,,Ik zou zelf schroeven losgedraaid hebben. Die zitten verstopt onder een kast en ik héb niet eens een schroevendraaier.” Omdat hij in 2018 2000 euro borg betaald heeft, weet hij bijna zeker dat hij het geld kwijt is. ,,Camelot buit kwetsbare buitenlandse studenten uit door veel te hoge kosten in rekening te brengen. Ze maken misbruik van het feit dat vooral buitenlandse studenten niet weten hoe het zit. Ze verwijzen me naar mijn verzekering, maar ik heb nu nog geen gespecificeerde bon gekregen.”

Volledig scherm Luna-gebouw op het terrein van de TU/e. © DCI Media

Een Nederlandse bewoner probeert al maanden een paar klusjes gedaan te krijgen van Camelot. ,,Toen ik er in mei introk, hebben we een opname gedaan. Twee dingen zouden later gedaan worden, maar nu zit ik nog steeds met een vieze kookplaat die niet vervangen is. Ook is de studio niet schoongemaakt, terwijl iedere huurder daar veel geld voor betaalt. Ik betaal maandelijks 126 euro meubileringskosten en 120 euro servicekosten. En de klantenservice reageert gewoon niet. Camelot is er op uit om over onze rug zoveel mogelijk geld binnen te halen", zegt deze student.

Raadslid Miriam Frosi van het CDA hoorde van de problemen en zette ook nog een vraag op Facebook. Meer dan dertig reacties kwamen er binnen. Over medewerkers van Camelot die ongevraagd op kamers komen, over onduidelijke inhoudingen op de borg (vroeger 2000 euro, nu 1000 euro), over dure reparaties zonder bon, over overlast door hitte en slechte ventilatie en slechte communicatie met de beheerder.

Volledig scherm Miriam Frosi, raadslid CDA Eindhoven © Gemeente Eindhoven

Het CDA-raadslid maakt zich vooral zorgen over het feit dat het lijkt alsof de kwetsbare buitenlandse en Nederlandse studenten slachtoffer zijn. Niet bepaald goed voor het vestigingsklimaat van Eindhoven. ,,Als je wil dat de stad blijft groeien en ook studenten aantrekt, dan moet je de huisvesting goed regelen. En dus is dit ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente Eindhoven", aldus Frosi.

Op verzoek van de raad heeft de gemeente inmiddels een Huurteam Eindhoven opgericht dat vraagbaak voor studenten moet zijn. Via het Huurteam Maastricht is dat ook al aan de slag gegaan. Frosi vraagt zich af of dit team al iets heeft kunnen doen. Rick Blezer van het Huurteam kan niet ingaan op vragen over concrete projecten, zoals Camelot. Maar dat er studenten die huren in Luna bij hem terecht zijn gekomen lijkt duidelijk. ,,Zusterorganisaties in andere steden hebben eerder al veel klachten gekregen over Camelot,bijvoorbeeld over hoge servicekosten en ongespecificeerde afrekeningen. Dat zal in Eindhoven ook wel spelen”, aldus Blezer. Het Huurteam - binnenkort met eigen locatie in Eindhoven - begeleidt onder meer studenten die naar de Huurcommissie willen stappen.

Volledig scherm Interieur van studentenflat Luna op de TU/e Campus in Eindhoven. © Michel Theeuwen

‘Dit zijn geen studentenkamertjes’

Woordvoerder Bob de Vilder van Camelot betreurt de 'incidenten’, zoals hij de problemen van de geciteerde studenten noemt. ,,We zijn niet feilloos, er gaat wel eens iets mis. Dan willen we altijd precies weten wat er is gebeurd, dan gaan we het gesprek aan. Personeelsleden hebben hun verhaal en de bewoner ook. Daar proberen we uit te komen.” De hoge kosten verklaart hij door te wijzen op het hoge afwerkingsniveau van de studio's. ,,Dit zijn geen lege studentenkamertjes, maar gestoffeerde en gemeubileerde woningen met hoogwaardige afwerking. Als je een glazen wand in de douche moet vervangen kost dat al 700 euro. En ook het schoonmaken van een appartement kost veel geld. Zeker als er tegen de regels in gerookt wordt, dan moeten we de hele flat reinigen.”

,,En nee, we zoeken geen aftrekposten van de borg. Maar er zijn wel afspraken gemaakt en daar moeten bewoners zich aan houden. Wij moeten dan goed communiceren. Bovendien hebben buitenlandse studenten hoge verwachtingen, sommigen denken dat we alles voor ze doen. En er zijn studenten die alles achter zich laten vallen; onze beheerder ruimt dagelijks vuilniszakken op, in de flat. Dat is het spanningsveld waar je mee te maken hebt.” Zonder toestemming een studio betreden gebeurt volgens hem alleen in noodgevallen. Of als er bijvoorbeeld gerookt is en de beheerder dat wil vaststellen.

De Vilder heeft raadslid Frosi inmiddels uitgenodigd om te komen kijken. En de twee studenten kunnen hem bellen om het uit te praten. ,,En als dat niet lukt dat kunnen ze naar de huurcommissie. Die beslist dan.” Eerder moest Camelot de verplichte beheersapp MyCastle - waarvoor de huurder een forse bijdrage betaalde - op last van de rechter terugnemen.