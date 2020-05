CDA vraagt onderzoek aanbesteding busvervoer Overijssel door staatssecretaris

EINDHOVEN - De CDA-fractie in de Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Mona Keijzer een onderzoek in te stellen naar de omstreden aanbesteding van busvervoer in Overijssel.

De Kamerleden Palland en Amhaouch stellen dat in schriftelijke vragen die woensdag worden ingediend.

Na de gunning voor de opdracht voor busvervoer in het gebied IJssel-Vecht aan vervoersbedrijf Keolis grepen de regionale busfabrikanten VDL en Ebusco mis voor de levering van 259 elektrische bussen. Keolis verstrekte deze opdracht aan het Chinese BYD. Daarnaast kreeg Ginaf, een van origine Nederlands bedrijf dat inmiddels in Chinese handen is, de order om enkele tientallen kleinere bussen te leveren.

Geheime afspraken

Onderzoeksplatform Follow the Money maakte afgelopen weekeinde melding van het bestaan van geheime afspraken tussen Keolis en zijn leveranciers BYD en Ginaf. Ze zouden betrekking hebben op garanties ten aanzien van de levertijden. Keolis zou zijn overeengekomen dat de leveranciers in geval van niet tijdige levering geen boetes zouden hoeven betalen of in een rechtszaak ter verantwoording zouden worden geroepen. Tegenover de provincie Overijssel heeft de vervoerder middels documenten moeten aantonen dat tijdige levering juist was gewaarborgd, zoals was vereist als onderdeel van de inschrijvingsprocedure.

Onderzoek provincie

Keolis heeft bevestigd dat het ‘denkt onregelmatigheden te hebben ontdekt’ bij de inschrijving op de opdracht. De provincie Overijssel, dat als opdrachtgever optrad ook namens de provincies Gelderland en Flevoland, is een onderzoek gestart. De provincie Overijssel zegt in de brief pas afgelopen week mondeling op de hoogte te zijn gesteld door Keolis.

‘We vragen namens de drie provincies nu om opheldering, meer duidelijkheid en meer concrete informatie over de onregelmatigheden. In nauw overleg met Gelderland en Flevoland zijn we een juridisch onderzoek gestart naar de mogelijke gevolgen en consequenties voor de aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht’, stellen Gedeputeerde Staten in een brief.

De CDA-Kamerleden vragen staatssecretaris Mona Keijzer te onderzoeken ‘hoe de aanbesteding is gegaan, of sprake is van frauduleus handelen (en door wie) en of de gegunde aanbesteding geldig is, dan wel moet worden overgedaan'. Doel is om daar lessen uit te kunnen trekken voor de toekomst, aldus de parlementariërs.

Uitsluiting nieuwe aanbestedingen

Ook willen ze weten of bestaande wet- en regelgeving voldoende mogelijkheden bieden om bedrijven die zich van frauduleuze praktijken bedienen uit te sluiten van mededinging aan nieuwe aanbestedingen.

De CDA’ers stellen dat het mogelijk moet zijn om eisen te stellen aan een vervoerder om te komen tot een 'transparante afweging’ voor de keuze van de busleverancier. Daartoe zouden dan criteria als technische aspecten en garanties in het programma van eisen voor een aanbesteding moeten worden opgenomen.