CDA wil opheldering over vervalsing medisch dossier klokkenluider vliegbasis Eindhoven

DEN HAAG/EINDHOVEN - Regeringspartij CDA eist op korte termijn opheldering van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) over vervalsing van het medisch dossier van Victor van Wulfen, klokkenluider en oud-piloot op vliegbasis Eindhoven. De fractie wil onder andere weten of de VVD-bewindsvrouw de klokkenluider heeft belemmerd in zijn voortdurende strijd tegen zijn oud-werkgever.

Ook wil de partij onafhankelijk onderzoek naar een rapport van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg uit 2012. De inspectie concludeerde destijds dat er geen bewijs was dat de betrokken vliegerarts onzorgvuldig had gehandeld. In de Tweede Kamer zei toenmalig minister Jeanine Hennis zelfs dat de arts echt niks fout had gedaan.

Berisping

Zonder medisch consult noteerde de vliegerarts een psychische stoornis in het medisch dossier van de piloot. Het tuchtcollege oordeelde eerder deze week dat hij dat niet op die manier had mogen opschrijven en duidelijk had moeten maken dat de informatie aan hem was toevertrouwd door de commandant van de vliegbasis. De tuchtrechter legde aan hem een berisping op.

De slepende zaak van de klokkenluider was in politiek Den Haag tot dusver het stokpaardje van oppositiepartij SP. Het is voor het eerst dat regeringspartij CDA zich het lot van de klokkenluider aantrekt. De CDA’ers Pieter van Omtzigt en Martijn van Helvert hebben een reeks schriftelijke vragen ingediend bij de staatssecretaris.

Ernst

Van Omtzigt neemt het vaker op voor klokkenluiders bij de overheid en heeft zich verdiept in de zaak van Victor van Wulfen na een ontmoeting met hem in televisieprogramma De Hofbar, zegt hij desgevraagd. Hij kondigt aan dat het zeker niet zijn laatste vragen aan de de staatssecretaris zullen zijn. ,,Fouten uit het verleden kan ik haar niet aanwrijven maar dat ligt anders voor bijvoorbeeld het achterhouden van informatie.’’

Van Wulfen vroeg de staatssecretaris voor de tuchtzaak om relevante documenten maar kreeg die niet.

Oud-piloot Van Wulfen is blij met de vragen Omtzigt en concludeert dat de ernst van de kwestie doordringt in politiek Den Haag.

Veilig

De staatssecretaris zei donderdag in de Tweede Kamer dat ze de uitspraak van het tuchtcollege nog niet heeft bestudeerd. Volgens haar is het ministerie in de tuchtzaak geen partij. Ze benadrukte dat personeel van Defensie zich veilig kan voelen om misstanden te melden.