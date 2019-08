Cel en tbs voor Eindhovenaar die huis met zoontjes in brand stak

DEN BOSCH - Eindhovenaar Ruben de V. (32) krijgt acht jaar cel plus dwang-tbs omdat hij november vorig jaar zijn huis in brand stak en zelf met zijn drie zoontjes op zolder zat. Net als het OM, dat deze straf eiste , ziet de rechtbank dat als drie pogingen moord, plus het in levensgevaar brengen van omwonenden.

De man hoorde hoe de rechtbank bewezen acht dat hij zelf het huis in de vlammen had gezet. De brandweer vond vier brandhaarden, onder andere een rieten mand met papier en proppen onder een vloerkleed. De kinderen sliepen op zolder, alle deuren waren op slot dus alleen hij kon het hebben gedaan. En hij wilde wel zeker zijn kinderen om het leven brengen, aldus het vonnis. Hij had al eerder met zelfdoding gedreigd, en op zijn telefoon stond een afscheidsbrief met onder andere : ,,Ik heb het opgegeven en besloten dat ik alles meeneem wat van ons samen was.”

Quote ,,Ik heb het opgegeven en besloten dat ik alles meeneem wat van ons samen was.” Afscheidsbrief van Ruben de V.

Geen gekke dingen

De man leefde in onmin met zijn ex. De avond voor de brand reageerde hij boos omdat hij de kinderen maar twee dagen per week mocht zien. Wegens die eerdere dreigingen waarschuwde de vrouw de politie. Agenten gingen bij hem langs maar hij beloofde ‘geen gekke dingen te doen’.

De volgende ochtend belde hij zelf 112. De brandweer vond De V. met zijn kinderen op zolder en kon ze met een hoogwerker redden. De jongetjes reageerden amper en gingen meteen naar het ziekenhuis. Na een dag mochten ze weer naar huis. Ze vertelden dat hun vader ‘iets had gedaan’ met de rookmelders waardoor die niet meer piepten. Toen ze rook op zolder zagen, wilde vader niet gaan kijken.

Ontkennen

Zelf ontkent hij de brandstichting, hij had immers zelf 112 gebeld. Daar is de rechtbank niet van onder de indruk, hij deed dat omdat zijn oudste zoontje dat per se wilde. De man is psychisch niet in orde en deskundigen zien geen andere mogelijkheid voor een broodnodige en lange behandeling dan dwang-tbs.