Celstraf geëist tegen twee Eindhovenaren die ‘ton zwart geld in tas probeerden wit te wassen’

Het begon begin dit jaar met een tip uit de Verenigde Staten. De politie kreeg het telefoonnummer van een man die betrokken zou zijn bij smokkel van harddrugs via schepen naar de VS. Dat nummer bleek van Eindhovenaar Bennie K. (38). De politie hield hem in de gaten en zag zo hoe hij in maart naar Amsterdam reed. Daar stapte hij met een flinke tas in een bestelbusje en kwam er even later met lege handen weer uit. Hij reed naar huis en werd daar in de boeien geslagen.