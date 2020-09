Celstraf voor Helmonder om aanrijding waarbij vrouw onderbeen verloor

8 jaar gevangenis­straf geëist tegen Eindhoven­se Syriër om grootscha­li­ge mensensmok­kel

9:29 EINDHOVEN - Het is één van de grootste mensensmokkelzaken in Nederland, het proces tegen een Eindhovense Syriër die hoofdverdachte is voor het smokkelen van 445 personen. ,,Maar er zijn genoeg aanwijzingen in het dossier dat het misschien wel om 2000 mensen gaat”, klonk het uit de mond van de aanklager bij het gerechtshof in Zwolle. Dinsdag werd in hoger beroep een gevangenisstraf van 8 jaar geëist.