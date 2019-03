Celstraf voor mensensmokkelaar die op A67 op achtervolger inreed

DEN BOSCH - Een 24-jarige man uit Irak, zonder vaste woon- of verblijfplaats, moet 3,5 jaar de gevangenis in voor poging tot doodslag. De man probeerde in de nacht van 18 op 19 september een agent van de marechaussee van de snelweg af te drukken tijdens een wilde achtervolging die begon ter hoogte van de Belgische grens en eindigde bij de afslag Waalre.

Daar sprong de man uit de nog rijdende auto en ging te voet verder. Enkele uren later werd de mensensmokkelaar in een tuin van een woning in Waalre, waar hij zich had verstopt, aangetroffen.

In zijn Audi A3 vervoerde de man zes uit Irak afkomstige vluchtelingen, onder wie twee kinderen, die door de Irakees naar Engeland gebracht zouden worden. Ook de levens van deze mensen heeft hij door zijn levensgevaarlijke rijgedrag in gevaar gebracht, vindt de Bossche rechtbank. Tijdens de dollemansrit op de A67 werden snelheden van 180 kilometer per uur bereikt, slingerde de Irakees van rechts naar links en ging hij soms bovenop zijn rem staan in een poging om de marechaussee af te schudden.

Telefoon