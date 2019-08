Celstraf voor wapenbezit in Best

Het wapen dook oktober 2018 opeens op bij de buren van de vriendin van Janus, in Best. De politie was bij de vrouw binnengevallen omdat ze op zoek was naar Janus, die verdacht werd van een liquidatiepoging. De buurvrouw vond opeens een pistool in de tuin. De politie had Janus horen roepen dat de vriendin het wapen snel moest laten verdwijnen. In zijn auto was ook een kogelmagazijn verstopt. Advocaat Peter van Zon zag geen enkel bewijs dat het wapen van zijn cliënt was.