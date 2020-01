C&A en Hema in centrum Eindhoven bijna in nieuwe jas

Bijna anderhalf jaar duren de werkzaamheden al, maar de voltooiing is in zicht. Op 12 maart zal de kledingwinkel terugkeren op de oude locatie. Het C&A-pand is eigendom van Redevco, de vastgoedtak van de familie Brenninkmeijer die tevens eigenaar van C&A is.

Tijdens de verbouwing is het pand efficiënter ingedeeld en zijn een paar aangrenzende winkelpanden bij de ruimte getrokken. Hierdoor is er ruimte gecreëerd voor de komst van beautymerk Rituals en de Hema. Eerstgenoemde is al even open en Hema verruilt dit voorjaar het huidige pand aan de Rechtestraat voor het C&A-pand. De ingang komt op de hoek van het 18 Septemberplein en de Hermanus Boexstraat. Tijdens de verbouwing zat C&A in een tijdelijke winkel in de Piazza. Die is vrijdag 24 januari voor het laatst open.