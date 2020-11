Centrale in Meerhoven zorgt jaarlijks voor mespuntje stikstof in de Kempen: 25.000 euro boete dreigt

De gemeente heeft daarover vorige week een brief ontvangen van de Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost (ODZOB). Hetzelfde lot treft in elk geval elf andere eigenaren van biomassacentrales in Brabant. In al die gevallen grijpt de provincie via de Omgevingsdienst in omdat deze energiefabrieken niet over de vereiste natuurbeschermingsvergunning beschikken.