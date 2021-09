Chaos en teamgeest komen terug in schilderijen van ziekenhuismedewerkers die tijdens corona op IC werkten

EINDHOVEN - Medewerkers van de dagbehandeling en operatiekamers van het Máxima Medisch Centrum ruilden op het hoogtepunt van de coronacrisis hun vertrouwde werk in voor assistentie op de intensive care met covidpatiënten. Ze verwerkten hun ervaringen in schilderijen.

Tijdens en na de heftige en langdurende periode dat corona het werken in het ziekenhuis in Veldhoven ontregelde, kregen de operatieassistenten en assistenten anesthesie begeleiding van psychologen. Later zijn er ook groepsgesprekken opgezet om hun ervaringen uit te wisselen en emoties te delen. ,,Toen is ook het idee ontstaan om iedere groep een schilderij te laten maken”, vertelt hoofd operatiekamers en chirurgie Joyce van der Laan. Ze staat naast de receptie van DomusDela aan de Kanaalstraat in Eindhoven. Samen met twaalf van de 23 schilderijen. Die zijn te bezichtigen tot 30 september. De andere elf komen de eerste twee weken van oktober aan bod.

Debbie Aertsen werkte veertien jaar als operatieassistente toen vorig voorjaar de operatiekamers dichtgingen en alle beschikbare handen nodig waren om coronapatiënten te verplegen. Zij ging als verpleegkundige aan de slag op de intensive care. ,,Zeker de eerste fase was heel heftig. We werkten in een beschermend pak en met een masker, waardoor we onherkenbaar waren. We moesten familie afscheid laten nemen van de patiënten, met de gedachte dat het misschien wel voorgoed zou zijn.”

Quote Het was fijn om in een kleine groep mijn ervaringen en herinnerin­gen te delen. Er kwamen gebeurte­nis­sen naar boven die ik alweer was vergeten Debbie Aertsen

Toen ze werd uitgenodigd voor een groepsgesprek dacht ze eerst: ik moet het nog zien. ,,Maar het was fijn om in een kleine groep mijn ervaringen en herinneringen te delen. Er kwamen gebeurtenissen naar boven die ik alweer was vergeten.” Ze staat naast het schilderij dat ze met haar groep heeft gemaakt. In het midden een helder licht, omgeven door een heftige rode omgeving. In het midden een warrig bolletje garen. ,,Dat was ooit een klosje, netjes opgerold. Maar het werd een chaos. Zo heb ik die periode beleefd. Uiteindelijk was er dat licht aan het einde van de tunnel.”

Het woord chaos komt ook aan bod als operatieassistente Hennie Mulder en assistent anesthesie Fred de Jong hun verhaal vertellen. ,,In de zin van onvoorspelbaarheid”, zegt Mulder. De Jong: ,,Niet de organisatie. Die liep als een trein.” Mulder heeft al eerder in spanning gewerkt, in Afghanistan, waar ze patiënten met trauma’s verzorgde. ,,Nu was het maandenlang steeds maar áán staan. Als ik thuis was, hield ik de appgroep in de gaten, steeds waren er oproepen om weer een dienst over te nemen.”

Veel steun

Uiteindelijk is de onderlinge steun belangrijk, heeft ze ervaren. Die was er ook in de groep waar ze in juni het schilderij Spetterend team mee maakte. De leden hebben zichzelf op het doek in een kring geplaatst, zodat iedereen oog heeft voor de ander. Mulder en De Jong benadrukken dat er ook veel steun is geweest. Ondernemers uit Veldhoven kwamen allerlei spullen brengen en ASML had op dat grote gebouw een gigantisch rood hart aangebracht. ,,Dat raakt je wel, als je dat ziet als je ’s avonds naar huis gaat”, zegt Mulder. De Jong knikt.