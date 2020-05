Chaos op het terras, het kan gezien de omstandigheden bijna niet anders.

Veel aannemelijker is echter dat het om 12.00 uur, als het licht op groen gaat, een complete chaos wordt op de terrassen. Iedereen is vrij, het wordt prachtig weer en de horeca weet eigenlijk nog steeds niet precies wat er wel en niet mag. Tijd om er rustig in te komen is er niet want om 12.00 uur kunnen ze meteen volle bak aan de slag met de lunch terwijl andere collega's de nieuwe terrasregels, zover ze ze zelf snappen, uit mogen leggen. Een Helmondse ondernemer vergeleek het deze week treffend met iemand die vijf jaar niet geskied heeft en dan van de zwarte piste wordt geduwd. Op hoop van zegen.