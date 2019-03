Chaos tijdens spoorstaking blijft uit op station Eindhoven

EINDHOVEN - Tot een grote chaos op station Eindhoven leidde de staking op het spoor maandagochtend niet. Op de perrons geen grote groepen wachtenden of mokkende reizigers. Om zes minuten over half acht -als de actie al een half uur voorbij is- vertrok de eerste sprinter naar Den Bosch, een minuut later gevolgd door de intercity naar Alkmaar. Ook de drukte in de treinen viel mee.

Tussen 06.00 en 07.00 uur heerst een ongewone rust in de stationshal. Enkele tientallen reizigers -veelal van buitenlandse afkomst- vragen zich verbaasd af wat de oorzaak is van die stilte. Via de speakers in de hal en op de perrons klinkt om de zoveel tijd de mededeling -in het Nederlands- dat de treinen door de staking later zullen vertrekken. Vlak voor zeven uur pas worden de mededelingen ook in het Engels gedaan.

Vlucht

Jessica Hennigan baalt. De vrouw zit in de hal te wachten, met een rolkoffer naast zich. Van een staking is haar niets bekend. “Ik moet naar Schiphol, maar mijn vlucht naar Ierland kan ik nu wel vergeten", moppert ze. Ook Mila Tikaram uit Eindhoven, onderweg naar haar werk in Helmond waar ze om zeven uur moet zijn, had niets van een staking vernomen. Ze is onaangenaam verrast. “Moet dat per sé nu? Voor de mensen die naar hun werk moeten is dit heel vervelend. Had dit niet buiten de spits gekund?”

Jeroen Notenboom zal vandaag ook ietsje later op zijn werk verschijnen. Lastig, een staking juist in de ochtendspits, vindt Notenboom. Wel kan hij begrip opbrengen voor de actie: “De mensen hebben het recht een keer hun punt te maken.”

Quote Als je een boodschap wil uitdragen, moet je dat doen op het juiste moment Rob van het Hof

Dat vindt ook Eindhovenaar Rob van het Hof. Hij is docent en onderweg naar zijn werk in Tilburg. Ook die trein -van 7.15 uur- rijdt voorlopig niet, ondanks dat de actie al ten einde is. Pas rond half acht komt het treinverkeer vanuit Eindhoven weer op gang. Van Het Hof rijdt via Den Bosch en hoopt toch nog een beetje op tijd op school te zijn. En als dat niet lukt? “Ik weet zeker dat mijn leerlingen het niet erg zullen vinden.” Ook hij staat achter de actie. “Als je een boodschap wil uitdragen, moet je dat doen op het juiste moment. Door nu de actie te voeren, geef je die boodschap meer kracht.”