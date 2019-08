Chaos voor fietsers compleet op Vestdijk

EINDHOVEN - Het werk aan de Vestdijk in het hart van Eindhoven is een nieuwe fase in gegaan. Maar een ding is onveranderd: het blijft er een chaos, vooral voor fietsers.

Natuurlijk, het gaat elke keer net goed. Al was het maar omdat er drie verkeersregelaars staan om de auto's maar vooral het fietsverkeer in goede banen te leiden. Maar dat het een chaos is op het kruispunt van de Vestdijk met de Ten Hagestraat en de Kanaalstraat in de Eindhovense binnenstad, dat kan alleen een blind paard ontkennen. Twijfelend en weifelend zoeken de fietsers hun weg in de nieuwe situatie op deze verkeersader in het Eindhovense centrum, tussen de auto's door.

In alle vroegte is gisteren de vierde fase van start gegaan van de ingrijpende opknapbeurt van de Vestdijk, een oppepper die de weg een fraaier en groener aanzien moet geven. De komende maanden, tot begin november, wordt het deel van de Vestdijk tussen de Ten Hagestraat en de Bleekweg en vervolgens het deel tot aan de Hertogstraat onder handen genomen.

En dat heeft nogal wat consequenties, zowel voor de auto's als voor de fietsers. Automobilisten die vanuit zuidelijke richting komen en die onder de Heuvel willen parkeren, moeten daarvoor voorlopig een andere route volgen. Zij zullen daar de komende maanden voor moeten omrijden via de Kanaaldijk-Zuid en de Kanaalstraat.

Allerminst

Fietsers op het kruispunt Vestdijk, Ten Hagestraat en Kanaalstraat lijken aan de goden overgeleverd: van welke kant ze ook komen en welke kant ze ook uit moeten: het is allerminst duidelijk hoe ze dan precies moeten rijden. Er is nauwelijks wegmarkering. En alle eenduidigheid in de routering ontbreekt. Moeten ze rechts van de weg fietsen? Of juist links? Kortom: chaos alom.

,,Het is inderdaad wel even wennen voor de fietsers", beaamt verkeersregelaar Fee, die onder geen beding met haar achternaam in de krant wil. ,,De een moet links, de andere rechts, de volgende rechtdoor. En daar rijden dan ook nog eens allemaal auto's doorheen. Aan ons de taak dat in goede banen te leiden. Dat lukt vrij aardig, daar niet van. Maar dat komt vooral omdat het nu door de vakanties nog relatief rustig is.”

Omrijden

Ook voor automobilisten aan de kant van de Bleekweg en de Bleekstraat is het wennen. De ene na de andere chauffeur rijdt op dat kruispunt de tijdelijke fuik in die de Vestdijk is geworden vanwege de werkzaamheden, en moet daarom ter plekke keren. ,,Kan ik zo nog wel bij de parkeergarage onder de Heuvel komen”, is de vraag die verkeersregelaar Martin Malestein dan telkens weer moet beantwoorden. Het onverbiddelijke antwoord op die vraag is elke keer ‘nee’. ,,Even omrijden, meneer", klinkt het vervolgens even vriendelijk als onverbiddelijk.

,,Het probleem is dat de meeste automobilisten de gele borden met verkeersaanwijzingen niet of nauwelijks lezen", weet Malestein uit ervaring. ,,Want er staat toch heel duidelijk hoe ze moeten rijden. Maar na een paar dagen raken de mensen er wel aan gewend, hoor. Zo gaat het vrijwel altijd bij dit soort werkzaamheden. En zo zal het hier ook wel gaan. Daar heb ik alle vertrouwen in.”