Charlie & The Lesbians uit Eindhoven sparen niets en niemand

Het maken van muziek en het afbreken van poppodia, daar gaat het ze allemaal om. ‘Ze’ zijn Charlie & The Lesbians. Nou ja, niet helemaal, want behalve zanger Charlie Hoeben (25) en de lesbiennes Noortje Pullens (bas, 32) en Soesja Hoeben (drums, 27), is gitarist Mees Welmers (23) de vierde telg van de ‘familie’. En familie is het, want Soesja is de zus van Charlie en zij heeft een relatie met Noortje. ,,Maar Mees is ook echt een broertje voor ons. Met z’n vieren werkt het heel erg goed. Inmiddels hebben we een eigen bandgeluid ontwikkelt. Als je veel samen bent, gaat zoiets van zelf”, weet Hoeben.