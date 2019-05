Chartervluchten Freebird Airlines van Eindhoven naar Irak en Egypte

De Turkse luchtvaartmaatschappij Freebird Airlines heeft voor het zomerseizoen slots gekregen voor wekelijkse vluchten naar beide landen. Eén keer per week-tot oktober- vliegt Freebird naar Erbil en Suleimaniya in de Koerdische regio van Irak en naar Hurghada, een badplaats in Egypte. De vluchten worden uitgevoerd met een Airbus A320, met een capaciteit van 180 stoelen.

Freebird is niet helemaal nieuw voor Eindhoven Airport. In het verleden verzorgde de in 2000 gestarte chartermaatschappij vluchten naar Turkije, in opdracht van TUi. Freebird heeft een vloot van zeven Airbussen en vervoert jaarlijks een miljoen passagiers naar 170 bestemmingen in 26 landen in Europa en het Midden-Oosten.