Chauffeur (50) van vuilniswagen uit Eindhoven krijgt taakstraf en voorwaardelijke rijontzegging voor ‘fatale verkeersfout’

EINDHOVEN - Een 50-jarige vrachtwagenchauffeur uit Eindhoven is woensdag veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging van 3 maanden. In oktober 2019 beging hij volgens de rechtbank een verkeersfout die fatale gevolgen had voor een bromfietser die achter de chauffeur reed.