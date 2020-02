Chauffeurs in Eindhoven balen van Amsterdamse taxi's

Kunnen ze niet gaan staken om hun eisen kracht bij te zetten? ,,Nee, het probleem is dat wij geen vuist kunnen maken omdat we niet één lijn trekken. Als een deel van ons gaat staken, heeft een ander deel meer klanten.”



Maar is het dan eigenlijk nog wel leuk om taxichauffeur te zijn? Een van de chauffeurs zegt dat hij overweegt te stoppen. Een ander zegt dat hij het alles bij elkaar juist met carnaval ook wel leuk vindt, al dat gekke volk in zijn auto. Dan zegt de chauffeur die er misschien wel mee gaat stoppen: ,,Weet je, je bent gastheer, entertainer, psycholoog en raadgever voor je klanten. Soms kom ik een klant tegen die mij bedankt voor een advies dat ik ooit gaf. Dat is toch ook wel heel mooi". Toevallig of niet, uitgerekend vrijdag- en zaterdagnacht betrapte de politie in Eindhoven en Den Bosch zestien chauffeurs van zwarte taxi's. Hen hangt een boete van maar liefst 4300 euro boven het hoofd.