Chef-dirigent Dmitri Liss vertrekt bij Philharmonie Zuidnederland

De in Balasjov geboren Liss (1960) stond eerder op de bok bij Het Brabants Orkest (maart 2013) en dirigeerde in januari van 2015 een Sjostakovitsj-programma bij PhilZuid en dat sloeg aan bij zowel het orkest, het publiek en de dirigent zelf. Hij neemt afscheid in april 2021.

Buitengewoon expressief

De chef-dirigent is ook chef van het Ural Philharmonic Orchestra en hij heeft er voor gekozen om daar aan te blijven. Liss over zijn periode bij PhilZuid: ,,Het aanbod om de eerste chef-dirigent van Philharmonie Zuidnederland te worden, was een enorme uitdaging voor me. Het leek een beetje op mijn eerste stappen toen ik startte als dirigent voor een professioneel orkest. Het was een geweldige en inspirerende tijd die me heeft verrijkt met nieuwe ervaringen, misschien zelfs wel nieuwe werkwijzen in de communicatie met collega’s. Ik zal altijd met veel trots blijven terugkijken op heel veel van onze concerten en opnames.” Liss blijft als gast-dirigent verbonden aan het zuidelijke orkest.