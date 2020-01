Chiel de Bok weg bij FC Eindhoven, stukje blauwwitte ziel verloren

Tip CDA-minister in Eindhoven: alle 75-plus­sers thuis opzoeken, privacywet AVG geen bezwaar

0:29 EINDHOVEN - ‘Zorg ervoor dat alle 75-plussers in je gemeente elk jaar een keer thuis worden opgezocht, door een wijkteam of vrijwilligers.’ Met die tip kwam CDA-minister Hugo de Jonge maandag tijdens zijn bezoek aan Eindhoven. De nieuwe privacywet AVG is volgens hem geen reden om dat niet te doen.