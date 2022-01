Chiel Walter goes his own way: tienjarig jubileum op straat

Dat is niet een heel grote ommezwaai. Al een jaar of vijf leeft Michiel, zoals hij heet als hij geen gitaar in handen heeft, zich muzikaal uit op drukke punten in de stad. ,,In goede tijden heb ik voldoende leerlingen. Maar ook vóór corona vond ik het fijn om mensen te vermaken met mijn covers van Bob Dylan en Neil Young en soms ook met eigen werk. Nu de TOZO minder uitkeert, zijn de bijdragen van passanten extra welkom. Maar ik merk wel dat als ik echt voor het geld speel, het niet werkt. Dan ben ik minder ontspannen. Mensen horen dat in mijn muziek.”

Mother Mary comes to me

Dat klopt. Maar daar zijn inmiddels ook acht muzikanten van carnavalsorkest De Wanklank begonnen aan hun repetitie. Geen probleem, zo blijkt: vier nummers vrolijkheid en dan mag Walter zich uitleven met zijn eigen versie van Hounddog, Blowin’ in the Wind, You Can Go Your Own Way en Let it Be. De respons bij het publiek dat zich tegoed doet aan koffie, soep of een biertje is matig. Dus loopt Walter al spelend naar De Wanklank, dat zich wél laat verleiden tot ‘mother Mary comes to me’. Dat gebrek aan publiek komt misschien wel goed uit. Want een van de muzikanten van De Wanklank weet dat muziek maken alleen mag zónder publiek.