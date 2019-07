Chillen bij Effenaar ‘t Wasven ondanks de regen

Dwarrel

6:54 De stuifzanddwarrel, mits gemarineerd een goed eetbare vogel, wordt ongeveer 27 centimeter groot. Het is de zeldzaamste niet-bestaande vogel van Nederland en ze broedt in ons land slechts met een enkel paartje in zowel de Drunense Duinen als het Kootwijkerzand. Verwarring met de algemenere heidedwarrel is alleen al vanwege het afwijkende biotoop van de vogels uit te sluiten. Bovendien is de stuifzanddwarrel zandkleurig en de heidedwarrel zandkleurig met een zweem van roze.