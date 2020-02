China blijft trekken, ondanks Corona-virus

EINDHOVEN - Zeventien leerlingen van het Stedelijk College Henegouwenlaan in Eindhoven hebben donderdag een Hanyu Shuiping Kaoshi, ofwel HSK certificaat Chinees, behaald. Het is dè internationale Chinese standaardtoets. Aan het behalen van de mijlpaal was een feestelijk programma gekoppeld waarin ook het Chinese nieuwjaar, dit jaar officieel op 25 januari, nog eens dunnetjes over werd gevierd.

Het is bijzonder om een hele groep, grotendeels Nederlandse jongeren, op een podium moeiteloos Chinese liedjes te horen zingen, alsof ze nooit anders gedaan hebben. Want het Chinees is wel een echt moeilijke taal, zo erkennen verschillende deelnemers aan het programma. Toch hebben ze allemaal zo hun redenen om naast hun reguliere lesprogramma mee te doen aan het keuzevak Chinees, waarin ze overigens ook eindexamen kunnen doen.

Wereldspeler

Een fascinatie voor dat enorme land bijvoorbeeld, de cultuur, het feit dat China een steeds belangrijker wereldspeler in het internationale bedrijfsleven is en wordt en mogelijk daarom ook interessant is om er een toekomst op te bouwen.

Uitwisselingsprogramma uitgesteld

Ook al kregen de leerlingen tijdens het feestje donderdag de officiële mededeling dat het geplande uitwisselingsprogramma met China voorlopig is afgelast door het Corona-virus. Voorlopig, zo werd benadrukt, want de school hoopt dat de reis kort na de zomervakantie alsnog kan doorgaan.

Chinees is een handelstaal

Havo-leerling Imme Damen (15) had zich opgegeven voor de uitwisseling, vindt het jammer dat de reis niet doorgaat, maar heeft er alle vertrouwen in dat die later alsnog doorgaat. ,,Ik denk dat er net als met andere virussen, ook hier weer een oplossing voor wordt gevonden.” En zo denkt ook mavo-leerling Romejo Maikoe erover. Corono-virus of niet, hij sluit niet uit dat hij er ooit een toekomst gaat opbouwen. ,,Het Chinees is inmiddels een echte handelstaal, bovendien kun je er tolk mee worden. Misschien wil ik na een studie in Nederland, ook in China nog wel een opleiding gaan doen.” En om die plannen door een virus aan de kant te schuiven, komt niet in hem op.

Nu even te zwaar

Datzelfde geldt voor ‘China-collega’ en havo 4-leerlinge Tessa Vermulst . Zij stopt na haar net behaalde HSK 2 certificaat voorlopig even met het lesprogramma, de ongeveer zes uur extra studie per week vindt ze nu even te zwaar. ,,Maar ik blijf de taal wel bijhouden, want ook ik wil in de toekomst zeker naar China en er misschien ook wel gaan werken.”