China ook bij Fontys booming

Mike Cornelis, 25 jaar, Geldrop. Studeert toegepaste wiskunde



,,Na een aantal jaren diep in de wiskundeboeken te hebben gezeten, leek het me leuk om eens iets heel anders te gaan doen voor de minor. Voor de minor Chinees: taal & cultuur was ik eigenlijk gelijk verkocht. Een nieuwe taal leren aan de andere kant van de wereld binnen een compleet andere cultuur, dat is toch echt gaaf!



De meeste mensen in China spreken geen Engels en alles wat je doet is dus net even wat moeilijker. In het begin is zelfs eten bestellen een hele opgave, maar daar word je toch steeds handiger in. De lessen in Nederland kwamen me goed uit. China is een ontzettend mooi en interessant land. Er gebeurt altijd wat en niks is te gek. Ik zou graag nog eens terug gaan.”