Chinese christenen in Eindhoven blijven weg uit de kerk vanwege coronavirus

Vlucht met zes evacués uit China geland op vliegbasis Eindhoven

17:57 EINDHOVEN - Vier Nederlanders en twee Chinese familieleden zijn zondagmiddag op vliegbasis Eindhoven aangekomen met een vlucht uit het Chinese Wuhan. Ze maakten deel uit van een groep die vanuit de stad waar het coronavirus is uitgebroken naar Londen is gevlogen. Vervolgens gingen ze via Berlijn naar Eindhoven, staat op de website van de Rijksoverheid.