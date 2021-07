Chinese lunch voor 45 medewerkers Ergon in Eindhoven

Anonieme gever trakteert vrijwilli­gers opruimac­tie stations­hal Eindhoven op lekkere maaltijd

4 februari EINDHOVEN - De Troep Troopers Tongelre hebben met hun opruimactie in de stationshal in Eindhoven na de rellen in de binnenstad ruim anderhalve week geleden zoveel indruk gemaakt dat een anonieme donateur 25 vrijwilligers wil trakteren op een lekkere maaltijd.