Chipbedrijf NXP verliest Eindhovense directeur: ‘We moesten de beste zijn, anders was het einde verhaal’

EINDHOVEN - Chipmaker NXP is een Europees bedrijf en vaart een eigen koers. Dat is de boodschap die Guido Dierick, vertrekkend directeur Nederland, wil meegeven. Toch moet hij met lede ogen aanzien dat het geruzie van president Trump met China zijn bedrijf honderden miljoenen omzet kan kosten.

De Eindhovenaar was al ver voordat de chipfabrikant in 2006 ontstond uit Philips Halfgeleiders bij het bedrijf betrokken. „Natuurlijk hebben we een belangrijke Amerikaanse tak”, zo licht Dierick zijn boodschap toe. „Maar we zijn een Europees bedrijf met een neutrale houding ten aanzien van de internationale handelspolitiek. In Europese steden doen we ons belangrijkste onderzoek en zeker met Kurt Sievers, een NXP-man van het eerste uur als nieuwe Duitse topman, kunnen we ons als zodanig uitstekend profileren.”

Omzet in 5G zou veel hoger kunnen

Het is een actueel onderwerp en in zijn laatste interview bij de presentatie van kwartaalcijfers maakt hij duidelijk waarom. „De omzet van onze divisie die chips voor 5G communicatie maakt zou veel hoger kunnen zijn. Maar leveringen aan onze Chinese klant Huawei staan ongewild op een laag pitje door de handelsruzie tussen de VS en China.”

Op dat internationale podium, waarop het chipbedrijf met wereldwijd 29.000 werknemers acteert, voelde Dierick zich niettemin als verantwoordelijke voor juridische zaken steeds thuis. Zijn carrière begon in 1982 meteen als jonge juridische adviseur van de raad van bestuur op het internationale hoofdkantoor van Philips. Hij heeft vele overnames, afstotingen en reorganisaties juridisch begeleid. Inclusief de beruchte Centurion operatie, die rond 1991 duizenden mensen van Philips hun baan kostte.

Reorganiseren om gezond te maken

Die ervaring kwam goed van pas toen Dierick vanaf 2002 juridisch directeur van de Halfgeleiderdivisie was. „Reorganiseren doe je om het bedrijf gezond te maken door kosten terug te brengen. Mensen zijn nu eenmaal een grote kostenpost. Ik heb mijn eigen juridische en octrooiafdeling van honderd mensen terug moeten brengen naar zestig. Mensen die je kent en dat is pijnlijk. Maar het moest gewoon, het was een kwestie van overleven.”

Quote Voor het nieuwe bedrijf wil je een goede start, zonder een al te hoge schulden­last Guido Dierick, Vertrekkend directeur Nederland NXP

Maar eerst ging Dierick nog het proces in van zelfstandig worden. „Samen met Frans van Houten, topman van de halfgeleiderdivisie van Philips, voerden we onderhandelingen met geïnteresseerde kopers. Dat was een bijzondere periode waarin je op een gegeven moment van loyaliteit moet switchen. Voor Philips wilde je een zo goed mogelijke deal met een hoge opbrengst. Maar voor het nieuwe bedrijf wil je een goede start, zonder een al te hoge schuldenlast.”

Volledig scherm Guido Dierick (r) bij de opening van de Dutch Technology Week door jongeren in 2018. © Jean Pierre Reijnen

Een consortium van durfinvesteerders kocht in 2006 het bedrijf voor zo’n 8 miljard euro. Daarna kwam een periode waarin het nieuwe NXP eigenlijk gehalveerd werd. „Om het daarna door groei weer te verdubbelen”, zegt Dierick stellig. „We wilden alleen divisies waarin we de beste konden zijn. Zeker onder Rick Clemmer, die in 2009 Van Houten opvolgde, was dat een harde regel. Die Amerikaanse felheid op het behalen van targets. Er vlogen uit boosheid wel eens flesjes water door de boardroom. We moesten in alle onderdelen de beste zijn, anders was het einde verhaal voor dat onderdeel. Neem processors voor mobieltjes die we toen nog maakten. Daar waren we derde of vierde in. Of later de televisiechip, de concurrentie was zo groot dat er geen droog brood in viel te verdienen. Zo hebben we heel wat divisies, verkocht, zelfstandig gemaakt of gesaneerd.”

Binnen half jaar van jager naar prooi

Met de overgebleven divisies slaagde NXP erin vrij snel na de crisis flink te groeien. Zodanig zelfs dat Freescale in 2015 werd overgenomen door NXP. Maar een half jaar later werd het bedrijf zelf prooi, toen Qualcomm NXP op de korrel nam.

„Die deal vonden we in het begin erg aantrekkelijk”, zo kijkt Dierick terug. „Een megadeal van twee bedrijven die erg goed bij elkaar passen. Dat toestemming van de autoriteiten in de landen waar we actief zijn moeilijk zou zijn wisten we wel. Een jaar zou het zeker gaan duren en daarna zou ik mooi met vervroegd pensioen kunnen.”

Volledig scherm Fabriek van NXP in Nijmegen. © Martien Schouten

Maar Dierick en zijn bedrijf kwamen in een achtbaan terecht van procedures met onder meer de EU en China. Intussen speelden de cultuurverschillen tussen de twee bedrijven op. Bij Dierick en zijn collega’s ontstond ergernis over de vanuit hun eigen wereldje denkende Amerikanen waarvoor zij binnen hun kantoortijden, dus ook op vrijdagavond 11 uur, klaar moesten staan. „We waren één telefoontje uit China verwijderd van de overname”, zegt Dierick. „Maar na twee jaar proberen trok Qualcomm de stekker eruit. Ik ben er vier dagen letterlijk ziek van geweest.”

Transparantie leuk en nuttig

Onder leiding van Dierick, die in 2012 directeur Nederland werd, werd NXP opener. „Een transparante houding is leuk en nuttig. Dat weten we van de OV Chip affaire in 2008, toen een door ons geleverde chip gekraakt werd. Je kunt zo’n verhaal beter in één keer vertellen dan dat er steeds een beetje negatieve informatie loskomt. Bovendien wordt je naam bekender. Premier Rutte noemt als het om techniek gaat tegenwoordig ook NXP, weliswaar na ASML, maar vóór Unilever en Shell.”

Quote Wijs erop dat ‘met onze chips doven weer kunnen horen’, dat spreekt meisjes meer aan Guido Dierick, Vertrekkend directeur Nederland NXP

Ook is transparantie naar het personeel beter. „Dat maakt het werven van technici en studenten makkelijker. NXP zal meer vrouwen moeten werven om voldoende technici te krijgen. Nu is dat nog maar 13 procent. Niet langer werven met teksten als ‘kijk hoe die elektronen overspringen’, die jongens leuk vinden. Wijs erop dat ‘met onze chips doven weer kunnen horen’, wat meisjes meer aanspreekt.”

Actief blijven in regio Eindhoven

Maar dat zal zonder Guido Dierick gebeuren. In de regio Eindhoven blijft hij actief zo verzekerd hij, in verband met zijn bestuursfuncties. Bij Muziekgebouw Eindhoven en welzijnsinstelling Vitalis Eindhoven. Of bij museum Catharijneconvent in Utrecht en het Frans van Walsem/Constant van Renessefonds in Eindhoven. Ook zal hij vaak op de Eindhovensche golfclub in Valkenswaard te zien zijn, als voorzitter, maar ook om een balletje te slaan.

Volledig scherm Guido Dierick is als voorzitter van de Eindhovensche Golf in Valkenswaard vaak op het golfterrein te vinden. © Jean Pierre Reijnen