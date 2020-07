Chipfabrikant NXP heeft dieptepunt bereikt

EINDHOVEN - Na chipdip in 2019 valt omzet van chipfabrikant NXP wegens coronacrisis nog verder terug in het tweede kwartaal van 2020. Ook is er een verlies van 145 miljoen dollar.

NXP had de omzetdaling verwacht, maar toch was die anders dan verwacht. De tik die de divisie automotive kreeg te verduren vanwege de coronacrisis was groter dan verwacht. Terwijl de andere divisies van het bedrijf tekenen van herstel vertoonden. Ondanks dat het coronavirus nog niet weg is en de wereldeconomie daar last van heeft, hoeven medewerkers niet te vrezen voor hun baan. De chipfabrikant verwacht dat het dieptepunt is bereikt na de chipdip van vorig jaar en het uitbreken van de coronacrisis dit jaar.

Te somber

Als gevolg van de coronacrisis daalde de omzet van NXP in het tweede kwartaal met achttien procent. Dat resultaat kwam niet onverwacht. Aan het begin van het tweede kwartaal hield het bedrijf rekening met een omzetdaling van drieëntwintig procent in het ergste geval en met een daling van veertien procent als het mee zou vallen. ,,We zijn uitgekomen in het middelpunt van de verwachtingen”, zegt manager Nederland Guido Dierick. ,,Alleen is de samenstelling totaal anders dan we hadden verwacht. Over onze divisie automotive waren we te positief, terwijl we over onze andere divisies te somber waren.”

De terugval van de omzet van de chipfabrikant is vooral te wijten aan de malaise in de autobranche. De omzet van de grootste divisie van NXP, die levert aan de auto-industrie, daalde in het tweede kwartaal met 35 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is meer dan vooraf was verwacht. ,,De bodem is wel bereikt, we hebben het dieptepunt in deze sector voor ons achter de rug.”

Dieptepunt

Bij de andere divisies mobiel, communicatie infrastructuur en industrie en internet der dingen lag het dieptepunt al in het eerste kwartaal. In vergelijking met dat kwartaal is de omzet van de drie divisies gestegen. Al blijft er ten opzichte van vorig jaar een daling zichtbaar van veertien en negen procent voor respectievelijk de divisie mobiel en communicatie infrastructuur. De divisie industrie en internet der dingen zag de omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met twaalf procent stijgen.

,,In die sectoren was er meer vraag dan we hadden verwacht. In het eerste kwartaal werd wegens corona op de rem getrapt voor het bouwen van 5G-zendmasten, maar daarna konden we weer aan de slag. Ook merken we dat betalen met mobieltjes populairder wordt. Mensen willen liever de schermen op betaalautomaten niet meer aanraken.”

Geen zorgen

Ondanks dat leed NXP in het tweede kwartaal een operationeel verlies van 145 miljoen dollar (zo'n 124 miljoen euro). Terwijl dat vorig jaar nog een winst van 157 miljoen dollar (bijna 134 miljoen euro) was. Toch maakt Dierick zich daar geen zorgen over. ,,In dat getal zijn de afschrijvingen van Freescale opgenomen. Een bedrijf dat wij in 2015 hebben overgenomen. Wij kijken daarom naar een ander getal. Dat laat zien hoe het met het bedrijf gaat.” Dan is het resultaat een plus van 376 miljoen dollar (zo’n 320 miljoen euro). Een winstmarge van iets meer dan twintig procent.”

Ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is, ziet Dierick perspectief voor de toekomst. ,,Corona zorgt voor een tijdelijk effect. We gaan niet snijden in ons personeelsbestand. Dat hebben we in het verleden wel gedaan toen we dachten dat dat nodig was. Nu doen we dat niet. Wanneer we qua omzet weer op ons oude niveau zitten weten we niet.”

Voor het derde kwartaal verwacht NXP op een omzet uit te komen tussen de 1,9 en 2,1 miljard dollar (1,6 en 1,8 miljoen euro). Dat is hoger dan de omzet in het afgelopen kwartaal, maar lager dan de omzet in het derde kwartaal van 2019.