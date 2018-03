Chipgigant Qualcomm niet overgenomen na decreet Donald Trump

Qualcomm, dat NXP in Eindhoven wil overnemen, verzette zich hevig tegen een overname door Broadcom. Een van de grootste struikelblokken daarbij was de hoogte van het bod. Qualcomm vond het meest recente overnamevoorstel ter waarde van 117 miljard dollar te laag.

Trump volgde het advies van het Amerikaanse overheidsorgaan CFIUS dat overnames door buitenlandse bedrijven onderzoekt. Broadcom is van oorsprong een Amerikaans bedrijf, maar is in Singaporese handen. Wel is Broadcom van plan zich weer formeel in de VS te vestigen. Broadcom laat weten die verhuizing voort te zetten.

Overname NXP

Wat de gevolgen zijn voor de overname van NXP door Qualcomm is nog niet duidelijk. Qualcomm is al sinds 2016 geïnteresseerd in het Eindhovense chipbedrijf en heeft daar 44 miljard dollar voor over.

Aandeelhouders van NXP Semiconductors vonden dat bedrag te laag. Het laatste bod dat zij kregen was 127,50 dollar per aandeel. Zij zijn bereid slechts 19 procent van de aandelen aan te bieden voor dat bedrag. De overname kan pas worden bekrachtigd als 70 procent van de aandelen wordt aangeboden.

Het feit dat Qualcomm tegelijkertijd overnamegesprekken voerde met Broadcom was niet bevorderlijk voor de onderhandelingen in Eindhoven. Broadcom was nooit echt positief over NXP en de angst bestond dat de NXP-deal zou worden afgeblazen als Broadcom de strijd zou winnen. De leiding en 31.000 werknemers van NXP konden al die tijd niets anders dan gelaten afwachten wat er in Amerika zou gebeuren.