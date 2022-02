Chipmaker NXP profiteert van chipcrisis: ‘Er is nog steeds meer vraag dan aanbod’

Beeld Anton Philips moet verhuizen, 16,5 miljoen voor groener Stations­plein

EINDHOVEN - 16,5 miljoen euro trekt de gemeente Eindhoven uit om het Stationsplein en de Stationsweg opnieuw in te richten en te vergroenen. In 2026, want eerst moeten de grote bouwwerken afgerond zijn. Het standbeeld van Anton Philips wordt verplaatst naar de zijkant, op de looproute naar het 18 Septemberplein.

18:33