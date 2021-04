Chipsector sleept Frencken Mechatronics uit Eindhoven door corona heen

EINDHOVEN - Binnenkort start Frencken Mechatronics met bouwen aan een nieuw kantoor in Eindhoven. De vanuit Eindhoven aangestuurde toeleverancier van hightechproducten kwam het coronajaar 2020 redelijk ongeschonden door. Een enorme groei in het segment voor semiconductors (chips) compenseerde het omzetverlies op andere gebieden.

De Eindhovense afdeling van Frencken Mechatronics had op personeelsvlak weinig te duchten van corona. ,,We hadden een gevalletje hier en daar”, zegt topman Fokko Leutscher over het aantal besmettingen binnen het bedrijf. ,,Maar we hebben dat altijd goed op weten te vangen. Het heeft geen consequenties gehad voor onze klanten.”

Die klanten bestelden wel een boel minder de eerste twee kwartalen van vorig jaar. ,,We zagen een duidelijke vertraging van de vraag bij medische en analytische componenten.” Die abrupte daling zorgde dat Frencken zich snel moest aanpassen. Leutscher richtte in allerijl een crisisteam op: ,,Corona had natuurlijk effect op de verwachte groei en bijbehorende kosten.”

Enorme groei bij semiconductors

Toch wist Frencken Mechatronics, dat genoteerd staat aan de beurs in Singapore, het omzetverlies binnen de perken te houden. De omzet daalde met 3,5 procent naar omgerekend 350 miljoen euro. De Frencken Group als geheel haalde een omzet van bijna 390 miljoen euro. De winst was met 27 miljoen euro zelfs iets meer dan een jaar eerder.

Dat de financiële consequenties meevielen, heeft te maken met een enorme groei in het segment voor semiconductors. Dat segment groeide met meer dan 60 procent. ,,Die groei komt van twee nieuwe klanten in Azië”, aldus Leutscher.

Geen overheidssteun

Frencken is actief in Azië, Amerika en Europa. In deze regio maakt het bedrijf componenten voor bijvoorbeeld Thermo Fischer, Philips en ASML. Veruit het meeste personeel zit in Azië, zo’n 1500 mensen. In Nederland werken 450 mensen voor Frencken. Het bedrijf heeft geen gedwongen ontslagen doorgevoerd in 2020 en kwam niet in aanmerking voor overheidssteun, zegt Leutscher. ,,We werken met een flexibele schil via uitzendkrachten. We hebben er bewust voor gekozen onze vaste crew te behouden. We wisten dat de groei terug zou komen. Dat zien we dit jaar ook gebeuren.”

Quote ,,We zijn ondanks corona sterk doorgegaan met investeren.” Fokko Leutscher, Frencken Mechatronics

Binnenkort start de bouw van een nieuw pand aan de Dillenburgstraat op bedrijventerrein De Hurk. De oplevering staat gepland voor volgend jaar april. ,,We zijn ondanks corona sterk doorgegaan met investeren in het bedrijf”, zegt Leutscher. ,,Alle activiteiten die niet in een cleanroom plaatsvinden gaan naar het nieuwe gebouw. Dan kunnen we onze cleanroomactiviteiten in het bestaande gebouw uitbreiden.”