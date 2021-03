Christiaan Huygens verwelkomt nieuwe leerlingen met ‘drive thru’

INGEZONDEN OPINIE Onderzoek naar kunstnier en dialyse hard nodig om door corona groeiend nierfalen te bestrijden

18 maart EINDHOVEN - Jaarlijks worden zo’n tweeduizend Nederlanders met vergevorderd nierfalen opgenomen. Om in leven te blijven, wordt het merendeel van deze mensen afhankelijk van een niertransplantatie of dialyse. Dit is een ernstig probleem. Want door een chronisch tekort aan donornieren overlijden vele wachtenden vroegtijdig, terwijl dialyse maar tot 20 procent van de nierfunctie vervangt. Net voldoende om gemiddeld slechts vijf jaar in leven te blijven.