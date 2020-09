Chroom-6 in VDMA kost Eindhoven maximaal 1 miljoen euro

EINDHOVEN - Maximaal 1 miljoen euro is de gemeente Eindhoven kwijt door de vondst van het kankerverwekkende chroom-6 in de oude gebouwen op het VDMA-terrein. Dat drukt ook de opbrengst van de verkoop van de oude fabrieks- en garagehallen: die brengt nu nog 2,8 miljoen euro op.

Dat blijkt uit de brief van het college van B en W aan de gemeenteraad over de koopovereenkomst. Die is inmiddels gesloten met ontwikkelaar Being Development. Met architectenbureau OMA won Being de zogenaamde tender voor het VDMA-terrein. Maar het contract sluiten duurde wat langer, onder meer door corona, maar ongetwijfeld ook door de vondst van chroom-6.

Het Van der Meulen-Ansems-terrein (nu ook bekend als VDMA) met links de zusterflat aan de Vestdijk, in het midden de oude luciferfabriek en rechts de voormalige Ford-garage.

De stof in verf werd bekend doordat bij het leger en bij de NS in Tilburg medewerkers zonder bescherming moesten werken met de kankerverwekkende stof. In Eindhoven leidde de vondst in mei tot het vroegtijdig vertrek van Precious Plastic, het kunststof-recycling project van Helmonder Dave Hakkens. Omdat het beetje chroom-6 dat gevonden werd op spanten, niet gevaarlijk is als het niet verwerkt of verwijderd wordt, was er toen volgens de gemeente geen risico voor de gezondheid van de gebruikers.

Maximaal 1 miljoen voor meerkosten

De gemeente liet toen weten niet voor de kosten van sanering op te willen draaien. De verkoop was in de huidige staat, inclusief asbest en dus ook met de verantwoordelijkheid chroom-6 te verwijderen. Na overleg met Being laat het college van B en W aan de raad weten dat er maximaal 1 miljoen euro beschikbaar is voor de ‘aantoonbare meerkosten’ voor het verwijderen van de kankerverwekkende stof in de voormalige luciferfabriek en de oude Van der Meulen-Ansems-garage.

Het lage houten gebouw achter de Tramstraat in het VDMA-plan Eindhoven heeft een groen dak.

Het hele project kostte de gemeente tot mei zo'n 470.000 euro aan voorbereidende werkzaamheden en beheer van het leegstaande complex. In de brief over de verkoopovereenkomst worden geen cijfers meer genoemd, dat is vertrouwelijke informatie. Daarom is ook onduidelijk met welke tegenvaller het college rekening houdt bij de berekening van de opbrengst van 2,8 miljoen euro.

In de tussentijd werkt de ontwikkelaar door aan de plannen voor de bouw van drie woontorens, werkgebouwen, vernieuwing van de zustersflat aan de Vestdijk en de aanleg van een stadsbos.

VDMA-plan Eindhoven, Being Development en OMA Architecten: achterkant zustersflat

Het plan voor VDMA aan de Vestdijk in Eindhoven in vogelvlucht, gezien vanaf de achterkant.