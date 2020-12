Cindy (43) helpt veel mensen via Facebook, aan een maaltijd, of zelfs een bed om in te slapen

'Zorgelijk druk' in supermark­ten in Eindhoven: burgemees­ter gaat strenger controle­ren

23 december EINDHOVEN - Supermarkten in Eindhoven worden de komende dagen gecontroleerd of ze niet te veel klanten toelaten en zorgen dat de coronaregels worden nageleefd. Burgemeester John Jorritsma kondigt dat aan in een brief die alle supermarktondernemers ontvangen wegens grote drukte in de winkels.