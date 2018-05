Circa 50 bezwaren bij FNV-meldpunt Hart voor Zorg Eindhoven

,,Het meldpunt is nog steeds open, want er komen steeds meer mensen die te maken krijgen met een herindicatie. We hopen op nog meer aanmeldingen. We willen de gemeente Eindhoven onder druk zetten, zodat ze terugkomt op haar nieuwe beleid", zegt vakbondsbestuurder zorg en welzijn Wim van der Hoorn. ,,De gemeente probeert recht te praten wat krom is." Daar past volgens hem ook in dat zorginstellingen en zorgmedewerkers het niet aan cliënten mogen vertellen, als ze minder uren hulp krijgen. ,,Maar als medewerkers zich daar aan houden, worden ze ongeloofwaardig", zegt Van der Hoorn. ,,Hun cliënt merkt al snel genoeg dat als de hulp in plaats van bijvoorbeeld drie uur opeens anderhalf uur komt. Medewerkers worden dus in een onmogelijke positie gebracht."

De FNV heeft inmiddels ook een gesprek gehad met wethouder Renate Richters (zorg, GroenLinks). Van der Hoorn: ,,Nee, ze heeft ons niet gevraagd om met het meldpunt te stoppen. Natuurlijk niet, mensen mogen opkomen voor hun rechten."

Op 31 mei houdt de FNV een bijeenkomst voor alle huishoudelijke hulpen in Eindhoven, waarbij naast de nieuwe CAO ook het gemeentebeleid op de agenda staat.

Jurist Wevers

Eind februari besloot de vakbond om alle bijna vijfduizend Eindhovenaren die te maken krijgen met de bezuiniging op huishoudelijke ondersteuning gratis rechtshulp aan te bieden, samen met het bureau Jurist Wevers. Het nieuwe systeem waarvoor de gemeente Eindhoven kiest - niet langer indicaties in uren afgeven, maar werken met takenlijstjes - werkt in de praktijk slecht uit voor ouderen en zieken en gaat ten koste van de werkgelegenheid, aldus de FNV.



,,We hebben in allerlei andere gemeenten al gezien hoe het gaat. Zorgaanbieders krijgen een vast budget waar ze het mee moeten doen. En zij mogen zelf bepalen hoeveel uren ze bij een cliënt komen: zolang het schoon en leefbaar is. Maar dat is natuurlijk een rekbaar begrip. Die zorgbedrijven proberen cliënten vervolgens zo weinig mogelijk ondersteuning aan te bieden, want dan houden ze geld over." Van der Hoorn denkt dat bezwaarmakers goede kans maken op succes. Hij wijst erop dat Wevers eerder rechtszaken won tegen gemeentes die een zelfde beleid kozen.