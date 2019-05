Circulair paviljoen en transformaties in race voor Dirk Roosenburgprijs Eindhoven 2019

Na een pittige discussie in de jury is de ‘verschrikkelijke doos’ van de Brainport Industries Campus vooral gekozen omdat die model staat voor de samenwerking in Brainport. ,,De enorme groei in de regio is geënt op een open organisatie waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken. Die succesformule zie je terug in de BIC met zijn modulaire opzet en binnenruimte", aldus Erven.