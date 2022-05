Circus in de zorg: Capriolen met stoelen, balancerende poezen en rondvliegende borden

EINDHOVEN - Drie voorstellingen gaf het ‘Circus in de Zorg’ zaterdag in de Achtse Barrier. Clowns, acrobaten en de honden en poezen vermaken buurtbewoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om een dagje uit te gaan.

Portier Frenky verwelkomt de gasten bij de grote blauw-gele tent op de parkeerplaats voor wijkcentrum De Mortel in de wijk Achtse Barrier. Jong en oud druppelen binnen.

Quote Ze hebben nog nooit een circus gezien. Leuk om er hier in de wijk naar toe te gaan Moeder Jacqueline Harberts

Tigo (7) en Faye (5) krijgen een mooi plekje toegewezen helemaal vooraan op de houten bankjes. ,,Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Ik kan niet wachten tot het begint”, zegt Tigo. Ze zijn hier met hun moeder Jacqueline Harberts en hun opa en oma. Harberts: ,,Ze hebben nog nooit een circus gezien. Leuk om er hier in de wijk naar toe te gaan.”

Volledig scherm Kinderen genieten op de eerste rij. © Juan Vrijdag / DCI Media

Meer ouders met kinderen druppelen binnen, maar ook deelnemers van Archipel dagbesteding en bewoners van woonzorgcentrum Eerdbrand. Angelique en Wilma zijn de begeleiders van vijf bewoners van Eerdbrand voor de voorstelling van 11.00 uur. ,,De bewoners zijn nog nooit in een circus geweest. En het is ook nog eens een ‘echt’ circus in een tent. We dachten dat het in de gymzaal zou zijn”, vertelt Angelique lachend. Lies van Engeland en Ali Peeters hebben er zin. ,,Zijn we er een keertje uit”, aldus Peeters.

En dan is het zover en begint de voorstelling. De allerkleinsten zitten er met hun neus bovenop. Als acrobaat François zijn kunsten vertoond door zeven in elkaar gehaakte stoelen op zijn kin te zetten, slaken ze een kreet van bewondering.

Ook katten doen mee aan het circus

Het enthousiasme is groot als Mister Valentino binnenkomt met twee poesjes die door hoepels springen en balanceren op stokken. ,,Een poes is mijn lievelingsdier”, roept Tigo enthousiast. ,,Schattig, echt schatting”, zegt zusje Faye. Ook Van Engeland vindt het de leukste act tot nu toe. De chaos is compleet als jongleur Francesco hulp krijgt van clown Frenky en de borden in het rond vliegen.

Volledig scherm Ook katten spelen een rol in Circus in de Zorg. © Juan Vrijdag / DCI Media

Quote ,Wij willen jong en oud verbinden in de Achtse Barrier Woordvoerder, Hart voor de Buurt

Circus in de Zorg is een initiatief van Hart voor de Buurt, een samenwerking van zorggroep Archipel Eerbrand, wijkcentrum De Mortel en de projectgroep ‘Jeugdzorg op de juiste plek’. Zij organiseren activiteiten voor meer verbinding in de wijk. ,,Wij willen jong en oud verbinden. Er zijn drie voorstelling voor kwetsbare mensen uit de Achtse Barrier, bewoners van zorgcentrum Eerdbrand, aangevuld met kinderen. Het doel is om mensen samen te brengen voor wie het moeilijk is om ergens naar toe te gaan.”

Al twintig jaar Circus in de Zorg

Circus in de Zorg treedt landelijk op. Portier Frenky, alias clown Frenky en in het dagelijkse leven Jan Plug vertelt dat ze dit al twintig jaar doen. ,,Het is een kleinschalig circus waarmee we kriskras door het land trekken. We zijn geliefd in Eindhoven, want je ziet ons hier regelmatig bij de zorginstellingen. Het is dankbaar werk. Mensen leven weer op.”