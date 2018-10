Citybeacons Eindhoven op zwart door failliet bedrijf

EINDHOVEN - Een faillissement van een van de betrokken bedrijven is er de oorzaak van dat de interactieve schermen van de Citybeacon-informatiezuilen in de Eindhovense binnenstad zeker nog vier weken onbruikbaar zijn.

'We bereiden een nieuwe gebruikers-beleving voor. In de tussentijd kunt u gebruik maken van ons supersnel wifi-netwerk', staat er te lezen op de schermen van de vier meter hoge interactieve zuilen. Maar dan in het Engels. En dat al dagen. Want het is niet zomaar een van de kinderziektes waar het Citybeacon-project toch al door getroffen werd. Nee, dit keer zijn de hippe design-palen getroffen door malheur van buiten, vertelt Richard Ponjee van stadsmarketingbureau Eindhoven247.

Volledig scherm De interactieve schermen van de Citybeacons, de moderne informatiezuilen, in de Eindhovense binnenstad staan op zwart na het faillissement van een bedrijf dat software heeft geleverd. © Michel Theeuwen

Het bedrijf dat voor de beacons de software leverde die het plaatsen van informatie en het interactieve gebruik regelt, is failliet gegaan. En dus moest Eindhoven247 en fabrikant Citybeacons BV op zoek naar een vervanger. En die moet nu weer nieuwe software schrijven die het werk overneemt. Dat kan zeker vier weken duren, schat Ponjee in. Eerder waren er ook al diverse storingen met de hardware en software, erkent hij. ,,Het gaat om een nieuw product dat nog nergens is uitgeprobeerd. Dus heb je last van kinderziektes. Maar dit is wel echt vette pech." Gelukkig doen de grotere reclameschermen bovenin de Citybeacons en het wifi-netwerk het wel gewoon.



Selfie

Daar komt nog bij de nieuwe privacywetgeving een einde maakt aan een van de populaire onderdelen van de Citybeacon: het maken van een selfie. ,,Want ondanks dat iedereen toestemming geeft voor het maken van een selfie, worden we door de wetgeving toch beperkt. Dat heeft met de beeld- en gezichtsherkenning te maken. We gaan daarom eerst kijken of we het toch kunnen blijven aanbieden, binnen de regels. "

Het vernieuwen van de basissoftware geeft volgens Ponjee bovendien de mogelijkheid om wat klachten te verhelpen, bijvoorbeeld over de kaarten in de Citybeacon. Die worden verder verbeterd.

