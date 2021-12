CKE moet niet in vaarwater van particuliere muziekscholen gaan zitten, dat is ‘oneerlijke concurrentie’

De opmars van particuliere muziekscholen ligt niet aan de tarieven van de lessen. Deze zijn meestal wat lager, maar mensen die muziekles willen, kijken niet op een paar euro verschil. Het is veel belangrijker dat de cursus aanspreekt. Dat is de mening van Ruud van Deventer, eigenaar van zangschool SingShop. ,,Het moet vooral leuk en uitdagend zijn, onze prijzen liggen nagenoeg gelijk. Hier is alles maatwerk. We maken professionele opnames in de studio en op podia in de stad. We stimuleren onze leerlingen om snel op een podium te staan en werken met de nieuwste sociale media. Onze docenten zijn geschoold, maar zijn zelf ook artiest, dus we weten waarover het gaat.”