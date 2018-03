Claim BBL Eindhoven: 1607 stemmen op BBL

Leden van de partij hebben maandag op het stadskantoor alle proces-verbalen van alle stembureaus ingezien. Zij melden dinsdagochtend op basis van hun eigen telling dat 1607 Eindhovenaren op BBL hebben gestemd. Of dit klopt is nog onduidelijk.

Ze hebben niet alle stemmen geteld, maar de stemmenaantallen voor BBL die in de ruim 100 procesverbalen staan genoteerd. Het totaal waarop zij uitkomen, 1607, wijkt af van de voorlopige uitslag die woensdag bekend werd gemaakt (1593) en de definitieve uitslag (1585) die vrijdag is vastgesteld door het Centraal Stembureau.

Als BBL gelijk heeft, dan zou dat betekenen dat de partij eigenlijk de restzetel moet krijgen die nu naar het CDA gaat- tenzij er ook stemmen op CDA en andere partijen over het hoofd zijn gezien. ,,We rekenen ons niet rijk. Maar we begrijpen niet hoe het kan dat dit aantal afwijkt van beide andere getallen", zegt BBL-lijsttrekker Patrick van der Voort. De gemeenteraad beslist dinsdagmiddag of er woensdag een hertelling van stemmen komt of niet.