Claire Arts nieuwe rector Eckartcollege en Nuenens College

EINDHOVEN - Het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft Claire Arts (56) benoemd tot nieuwe rector van het Eckartcollege in Eindhoven en het Nuenens College in Nuenen. Zij is nu waarnemend rector van de scholen en was eerder vestigingsdirecteur van het Eckart.

Ze aanvaardt de functie per 1 april. Arts is de opvolger van Jean Wiertz. Deze is op 1 februari jongstleden van start gegaan als nieuwe rector van het Sint Janslyceum in Den Bosch.

Claire Arts startte haar onderwijsloopbaan in 1986 als docent Frans in een drietal vervangingsbanen. Daarna werkte ze achtereenvolgens als docent Frans bij het Caland Lyceum in Rotterdam, het Rietveld Lyceum in Doetinchem en het Olympus College in Arnhem.

In 2002 ging zij naar het Eckartcollege in Eindhoven. Daar nam zij ook organisatorische functies op, als leerlingcoördinator vwo en coördinator hoogbegaafdheidprofielschool. In 2008 ging zij naar het Carolus Borromeus College in Helmond als afdelingsleider vwo. In 2012 kwam zij terug op het Eckartcollege als vestigingsdirecteur.

Claire Arts deed twee studies aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zij rondde de studie Franse taal- en letterkunde af in 1986 en Nederlands recht in 1997. Haar scriptie, in de afstudeerrichting Staat, Bestuur en Rechtsbescherming, ging over ‘Deregulering in het onderwijs'. Naast haar werk is Claire na een opleiding tot mediator actief geweest in de buurtbemiddeling in Eindhoven.