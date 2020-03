Clannad maakte Ierse muziek weer hip: folkband voor de laatste keer op tournee

Moya Brennan, haar broers Ciarán en Pól plus oom Noel Duggan zouden donderdag 16 april optreden in een uitverkocht Muziekgebouw in Eindhoven. Vanwege de corona-maatregelen is de show uitgesteld naar maandag 12 april volgend jaar. Ook zes andere Nederlandse concerten zijn uiteraard verplaatst. ,,We zijn verschrikkelijk teleurgesteld, maar ook verheugd dat we de kans hebben de optredens opnieuw in te plannen”, aldus Moya (67). ,,Erg vreemd dat een klein virus de hele wereld in zijn greep houdt. Daardoor ga je op een andere manier naar de dingen kijken. Het leert ons dat we elkaar allemaal hard nodig hebben.”