Clarissenklooster Eindhoven: nieuwe eigenaar kiest voor hotel of appartementen

EINDHOVEN - Het Clarissenklooster in Eindhoven is gekocht door ontwikkelaar CRA Vastgoed. Die wil een luxe hotel of appartementen in het rijksmonument aan de Sint-Claralaan vestigen.

CRA Vastgoed is al in overleg getreden met de gemeente Eindhoven, de klankbordgroep voor Genneper Parken en de omwonenden over de plannen. Die worden nu uitgewerkt.

Dat hebben directeur Stefan Swinkels en Frank van Groezen van CRA Vastgoed bekendgemaakt. Vorige week bereikte het bedrijf overeenstemming met het bisdom Den Bosch. Hoeveel geld er met de aankoop van het het klooster aan de Dommel is gemoeid, willen de partijen niet zeggen. Eerder mislukten gesprekken tussen het bisdom en de stichting Ervaring die Staat over een opvang van daklozen. De buurt kwam in opstand en de financiering kwam niet rond. Daarna heeft zich volgens een woordvoerder van het bisdom niemand meer gemeld met een maatschappelijke bestemming.

Ervaring

Van Groezen realiseert zich dat de omgeving kritisch zal kijken naar de ontwikkelingen. ,,Maar wij hebben veel ervaring in binnenstedelijke ontwikkelingen, zoals bij het Sportfondsenbad aan de Stratumsedijk. ,,Daarom hebben we iedereen meteen erbij betrokken. We willen dit goed aanpakken", aldus Swinkels.

Het Clarissenklooster aan de Sint-Claralaan in Eindhoven, aan de rand van Genneper Parken, aan de Dommel. CRA Vastgoed - dat het rijksmonument overneemt van het bisdom Den Bosch - wil hier een hotel of appartementen vestigen.

Er komt in ieder geval geen maatschappelijke functie in het klooster, zegt Van Groezen. ,,Dat zit er niet in, we kiezen voor een andere invulling.” In ieder geval wordt het monument aan de buitenkant ongemoeid gelaten. Of er nog bijgebouwd wordt, is nog onderwerp van onderzoek.

Kapel

Het bisdom heeft wel bedongen dat het gebruik van de kapel in het klooster ‘niet strijdig mag zijn met de katholieke moraal of het christelijk geloof’, aldus de woordvoerder. Het klooster uit 1950 is door de laatste zusters in 2015 verlaten.

Voorzitter Erik van Loo van de buurtvereniging Rapelenburg is blij ,,dat we nu wel vanaf dag één erbij zijn en ook in de werkgroep mee kunnen praten over.”

Quote Maar dit is wel weer een gemiste kans voor Eindhoven. Waar had je beter het Eindhoven Museum kunnen vestigen? Marc van Abbe, Vice-voorzitter Henri van Abbestichting