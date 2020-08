Cliënt (81) onder verdachte omstandigheden overleden op GGzE De Grote Beek, mede-cliënt aangehouden

Drie jongeren met mes overvallen Snackbar Flora in Eindhoven

2 augustus EINDHOVEN - Snackbar Flora aan de Floralaan West in Eindhoven is zondagavond rond 21.40 uur overvallen. Drie jongeren in hoodies vielen de cafetaria binnen, bedreigden medewerkers met een mes en probeerden de kassa te openen.