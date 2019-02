Cliënt Woenselse Poort Eindhoven voor de rechter na bedreigingen

Of hij zich kon voorstellen dat de vrouw zich ernstig bedreigd had gevoeld, vroeg de voorzitter van de rechtbank in Den Bosch donderdag aan Theo V. (64). Zeker gezien zijn verleden, met onder meer een veroordeling voor doodslag in 1996. V. snapte het best en werd er even emotioneel onder, want wat hij had gedaan was ‘niet goed natuurlijk.’

Ontevreden

Op 14 juli 2018 had hij vanuit Den Haag alarmnummer 112 gebeld. Hij dreigde dat hij personeel van de Woenselse Poort in Eindhoven, waar hij onder behandeling was, ‘kapot zou schieten.’ Daarna belde hij naar de forensische psychiatrische kliniek en zei hij dat een medewerkster, die hij bij naam noemde, eraan zou gaan. Hij liet ook merken dat hij wist waar de vrouw woonde en zei dat hij een wapen zou kopen. ,,Mijn leven is kapot, nu is zij aan de beurt.” Dit alles omdat V. ontevreden was over de Woenselse Poort.

Een paar uur na de telefoontjes werd V. in Den Haag door de politie opgepakt. In het politiebureau greep hij vervolgens een agent bij de keel en kneep hij die langdurig dicht. Althans, volgens de lezing van de politie. V. ontkende dit bij de rechtbank, nadat hij eerder wel min of meer had toegegeven. Nu zei hij dat hij zich alleen even aan de agent had willen vasthouden omdat hij dreigde te vallen. Hij maakte ook excuses aan de politieman, die in de rechtszaal zat.

Stoornissen