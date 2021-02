CliniClowns spelen online gewoon door voor kinderen in speciaal onderwijs in Eindhoven

Een klein groepje kinderen op de noodopvang van de MBS-school (voorheen Mgr. Bekkersschool) en hun begeleiders zitten klaar voor een rondje theater op deze grijze februaridag. Hoewel de juffen hen zo goed mogelijk hebben voorbereid op het clownsbezoek, zal niet elk kind weten wat er komen gaat. Ze hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand, vaak in combinatie met een stoornis in het autistisch spectrum of andere belemmerende factoren.

Een welkome afleiding

Het is de eerste keer dat de CliniClowns online de noodopvang op de school bezoeken en vormen een welkome afleiding van de toch al andere structuur in coronatijd. Door de andere dagindeling is ervoor gekozen nu voorrang te geven aan een fijne dag voor de kinderen.

De post van A tot Z

Als CliniClowns Fief en Jip dan via een groot scherm het lokaal binnenkomen, de kinderen stuk voor stuk begroeten en de voorstelling in hun ‘postkantoor’ begint, duurt het niet lang of reacties komen los. De een deint mee op de liedjes en muziek op ukelele, een ander klapt mee en weer een ander kan niet op zijn stoel blijven zitten van enthousiasme. Zo wordt de post van A tot Z doorgenomen: brieven- en pakketpost, luchtpost, postduiven en uiteindelijk het opruimen en gaan bezorgen op de fiets. Tijd om afscheid te nemen.

Invoelen en contact maken

,,De voorstelling Post is er een die we gewoonlijk live spelen", vertellen CliniClowns Maartje Merlijn (Fief) en Joukje van der Schalk (Jip) na afloop. De verschillende clownsteams hebben er nu hun eigen online variant van gemaakt en spelen die nu online voor kinderen met een beperking. Want hoewel we in een aantal ziekenhuizen nog wel terechtkunnen, is dat in veel instellingen nu niet meer het geval. Gelukkig lukt dat online ook goed. Voor sommige kinderen voelt de fysieke afstand zelfs wat veiliger. Bovendien blijft de basis hetzelfde: je kunnen invoelen en contact maken.”

Meer behoefte aan online contact met de clowns

Dat er behoefte is aan de vrolijke verhalen van de CliniClowns blijkt ook uit de sterk toegenomen bezoekjes van kinderen aan de gratis CliniClowns App in het afgelopen jaar. Daarin zien ze het programma van de dag, kunnen 1-op-1 inbellen met de clowns, filmpjes bekijken, een interactieve liveshow volgen of luisteren en meezingen met de Clowns-dj’s. Gewoon jezelf zijn en puur plezier hebben.