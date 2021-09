Clown en acteur Arno Huibers zit zich in voor mensen met ernstige dementie: ‘Was echt een vergeten groep’

Nu online: een goudmijn aan oorlogsdo­cu­men­ta­tie over verzets­strij­ders in de Kempen

17 september Ook in de Kempen was verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Zo’n 500 mensen waren daarin actief. Twee oud-Eindhovenaren, Han Nieman (75) en Jan de Waal (71), hebben veel historisch materiaal over deze tijd online gezet.