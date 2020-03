Club Vrijdag annuleert Good Friday-editie in Eindhoven

Ondanks het feit, dat de sluiting van horecabedrijven voorlopig tot maandag 6 april is, heeft Club Vrijdag besloten nu al een streep te zetten door de Good Friday-editie. ‘Omdat wij natuurlijk al druk bezig waren met de voorbereidingen zijn wij voornemens deze editie uit te stellen naar een andere datum. Wanneer dat is, is ook voor ons nog een vraagteken’, aldus de uitleg van Club Vrijdag.